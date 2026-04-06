Anche la Cuneo Granda Volley Academy protagonista al Torneo di Torri: secondo posto per l'U13 di In Volley Cambiano

Grande soddisfazione in casa Cuneo Granda Volley Academy per l’importante risultato ottenuto al prestigioso Torneo nazionale di Torri di Quartesolo, in Veneto, appuntamento di riferimento nel panorama della pallavolo giovanile italiana.

Protagoniste della manifestazione sono state Caterina Carignano ed Evelin Dobrev, atlete dell' Academy, che hanno preso parte al torneo in prestito sportivo alle “cugine” di In Volley, società con cui è attivo un solido rapporto di partnership e collaborazione, fondato sulla condivisione di valori, progettualità e crescita delle giovani atlete.

Inserite nel gruppo Under 13 BTM InVolley, le due giocatrici hanno contribuito in modo determinante al percorso della squadra, che ha chiuso il torneo con uno splendido secondo posto, arrendendosi solo in finale contro la forte formazione di Visette. Un cammino di alto livello, caratterizzato da prestazioni convincenti e grande spirito di squadra lungo l’intera competizione.Caterina ed Evelin si sono distinte positivamente per atteggiamento, qualità tecniche e capacità di adattamento, dimostrando ancora una volta il valore del lavoro svolto all’interno della Granda Volley Academy e l’importanza di esperienze di confronto a livello nazionale.

A impreziosire ulteriormente il risultato è arrivato anche un prestigioso riconoscimento individuale: Evelin Dobrev è stata infatti premiata come miglior attaccante Under 13 del torneo, confermando talento, personalità e continuità di rendimento.

Un risultato che rappresenta motivo di grande orgoglio per la Cuneo Granda Volley Academy, per le atlete e per tutto lo staff, e che testimonia la bontà di un progetto basato su collaborazione tra società, crescita condivisa e valorizzazione del talento.