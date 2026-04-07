A Sommariva Perno riprendono le "Serate in biblioteca 2026"

Venerdì 10 aprile, alle ore 21:00, nella chiesa di San Bernardino (Piazza Marconi, 9) riprendono le "Serate in biblioteca 2026", proposte dal Centro culturale San Bernardino in collaborazione con la Biblioteca Civica “M. Marengo”: l’attore e narratore Paolo Tibaldi presenterà il libro Vite di Langa e Roero, scritto con Carlo Petrini.

L’autore presenterà da par suo le trasformazioni sociali della società contadina di Langa e di Roero, coinvolgendo il pubblico in un racconto ricco di suggestioni e memorie, che tanti sommarivesi e roerini hanno vissuto direttamente o attraverso la voce dei loro nonni.

L’ingresso è libero.