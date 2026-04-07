Il ringraziamento degli organizzatori per la perfetta riuscita della “Cuneo Bricks Exhibition”

Si è conclusa da poco la terza edizione della “Cuneo Bricks Exhibition” e l’organizzatore di tutte le tre edizioni Lorenzo Galfrè in collaborazione con l’artista Fabrizio Oberti, ringraziano tutti gli espositori che hanno partecipato all’evento.

Si ringrazia inoltre i signori: Fabio Monisio per il trasporto dei tavoli, Walter Agnello della Proloco di Demonte e Don Flavio della parrocchia del Cuore Immacolato di Cuneo per la concessione dei tavoli, il Collegio Geometri di Cuneo nella persona del geom. Guido Molineris per aver concesso nuovamente le proprie sale. Inoltre, un ringraziamento anche agli oltre 870 visitatori nei due giorni di mostra.

Appuntamento alla prossima edizione.