Marene presenta la De.Co. Una serata tra nutrizione consapevole e valorizzazione del territorio

Venerdì 10 aprile alle 21, all’Auditorium San Giuseppe di Marene, si terrà una serata speciale dedicata alla presentazione della De.Co. (Denominazione Comunale), un importante strumento di valorizzazione delle eccellenze locali e delle tradizioni del territorio.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Marene, sarà anche un momento di approfondimento sul tema della “Nutrizione consapevole – evidenze e realtà”, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini su ciò che portiamo quotidianamente in tavola e sull’importanza di scegliere prodotti locali e di qualità.

Durante l’incontro interverranno il biologo nutrizionista Dominique Bolaboto, che offrirà spunti scientifici e pratici su una corretta alimentazione, e Giulio Giletta, direttore di Ascom Savigliano, che metterà in luce il ruolo dei prodotti del territorio nello sviluppo economico locale. A moderare la serata sarà Luca Bertola, membro della commissione De.Co.

L’assessore Donato Fabio presidente della nuova commissione De.co di Marene spiega: “Uno dei temi centrali dell’incontro sarà il legame tra produzioni locali e economia, con particolare attenzione al fenomeno della desertificazione commerciale: un processo che colpisce molti piccoli centri e che può essere contrastato proprio attraverso il sostegno ai produttori e alle filiere locali.

In questo contesto si inserisce anche la manifestazione STRAdeGUSTANDO, riconosciuta De.Co. Marene, che rappresenta un esempio concreto di come eventi legati all’enogastronomia possano contribuire a mantenere vive le tradizioni, promuovere le tipicità e sostenere il tessuto economico del territorio.

La serata sarà inoltre un’occasione per creare un collegamento diretto con i produttori locali, favorendo una maggiore consapevolezza nei consumatori e rafforzando il legame tra comunità e territorio”.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.