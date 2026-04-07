“Amarcord del calcio” a Cuneo organizzato dai Fedelissimi Cuneo 1905 affiliati Acli.

Si terrà venerdì 10 aprile, alle ore 18.45, nel Salone d’Onore del municipio di Cuneo, la serata “Amarcord del Calcio” organizzata dai Fedelissimi Cuneo 1905, affiliati alle Acli Cuneesi, e Casa del Calcio Cuneese.

Dalle anticipazioni rilasciate dal presidente del gruppo, Bruno Aragno, si tratterà di un momento di condivisione di aneddoti, storie e chiacchiere su un calcio che “oggi non c’è più”, insieme ai protagonisti di un’epoca in cui “il cuoio rotolava nei campi del secolo scorso” come recita il sottotitolo dell’evento.

I veri protagonisti (alcune sorprese non si possono svelare…) saranno ex giocatori e giocatrici, dai cognomi ben noti ai tifosi cuneesi come Fantini, Garavelli, Berti, Cristini, Turini, Solari, Campana, Glauda, Gorzegno e altri.

La serata ad ingresso libero si svolgerà, grazie alla disponibilità del Comune di Cuneo, in un luogo prestigioso e particolarmente caro ai cuneesi e accoglierà senza dubbio tanti curiosi, magari con i capelli bianchi e un po’ di nostalgia per un calcio meno tattico e più fantasioso, che oggi pare scomparso.