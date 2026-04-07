Al Baretti di Mondovì la commedia musicale "Ispirazione cercasi"

“Ispirazione cercasi” è il titolo della commedia in musica scritta e prodotta da una classe di musica d’insieme della APS “La Scala del Re”, che andrà in scena presso il Teatro Baretti di Mondovì sabato 18 Aprile alle ore 20:45.

Cosa succederebbe se un viaggio di lavoro prendesse una piega surreale? Tre particolari personaggi bloccati su una mongolfiera, tra cui un frontman alla ricerca dell’ispirazione perduta, travolto da storie fantasiose, la follia del suo manager e canzoni indimenticabili.

Uno spettacolo teatrale per tutta la famiglia pieno di imprevisti, raccontati attraverso la magia della musica dal vivo. Vedrà impegnati sul palco alcuni allievi della scuola di musica supportati dal loro insegnante di strumento e musica d’insieme Kevin Mancardi e alcuni giovanissimi attori. Si ringrazia l’amministrazione per la bella opportunità e l’appoggio dato all’evento e tutti quelli che hanno contribuito a rendere reale un sogno.

Aprirà lo spettacolo il trio pop/fusion del conservatorio Ghedini di Cuneo, formato da Mirko Schiappapietre alle tastiere, Carlotta Togni alla voce e Kevin Mancardi alle chitarre, che scalderà il pubblico in attesa dell’esibizione.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.