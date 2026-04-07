Weekend fossanesi di aprile: dal ciclismo femminile al triathlon, ecco gli appuntamenti

Fossano si anima con una serie di appuntamenti tra sport, cultura e sociale nei prossimi giorni. Ecco il calendario principale.
Domenica 12 aprile – Seconda edizione del “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano spa - Città di Fossano”, gara ciclistica nazionale femminile open, in programma nella tarda mattinata.
Venerdì 17 aprile, ore 17 – Nella Sala Rossa del Comune, conferenza stampa di presentazione degli eventi estivi a cura della Fondazione Fossano Musica.
Venerdì 24 aprile, ore 17 – Sempre in Sala Rossa, conferenza stampa sull’appuntamento dedicato al tema della disabilità.
Domenica 26 aprile – Evento di triathlon nella zona piscina di Fossano.
Un calendario ricco che conferma il dinamismo della città in vista della primavera.