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Eventi | 07 aprile 2026, 18:58

Weekend fossanesi di aprile: dal ciclismo femminile al triathlon, ecco gli appuntamenti

Si parte domenica 12 con il “Trofeo Cassa di Risparmio”, seguono le conferenze stampa su musica ed eventi estivi e sul tema disabilità. Chiusura il 26 con il triathlon

Weekend fossanesi di aprile: dal ciclismo femminile al triathlon, ecco gli appuntamenti

Fossano si anima con una serie di appuntamenti tra sport, cultura e sociale nei prossimi giorni. Ecco il calendario principale.

Domenica 12 aprile – Seconda edizione del “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano spa - Città di Fossano”, gara ciclistica nazionale femminile open, in programma nella tarda mattinata.

Venerdì 17 aprile, ore 17 – Nella Sala Rossa del Comune, conferenza stampa di presentazione degli eventi estivi a cura della Fondazione Fossano Musica.

Venerdì 24 aprile, ore 17 – Sempre in Sala Rossa, conferenza stampa sull’appuntamento dedicato al tema della disabilità.

Domenica 26 aprile – Evento di triathlon nella zona piscina di Fossano.

Un calendario ricco che conferma il dinamismo della città in vista della primavera.

Cristiano Sabre

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