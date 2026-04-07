La solidarietà diventa continuità della cura: 25mila euro raccolti dalla cena di gala della Collina degli Elfi

Non si è fermata alla serata del 30 marzo la forza della cena di gala “Più amore di così”. L’evento solidale promosso da La Collina degli Elfi, che ha permesso di raccogliere 25mila euro, si conferma come un momento capace di attivare il territorio e sostenere, nel tempo, le attività dell’associazione.

È questo il risultato più significativo della serata ospitata al Garden del Lago della Tenuta di Fontanafredda, che ha visto la partecipazione di 130 ospiti riuniti attorno a una tavola capace di unire alta cucina e impegno sociale. A firmare il menù della serata sono stati Elide Mollo, Ugo Alciati e Michelangelo Mammoliti, protagonisti di un’esperienza gastronomica di alto livello che ha accompagnato e sostenuto il senso più profondo dell’iniziativa.

Nel corso della serata è stato inoltre ricordato come i fondi raccolti nella precedente edizione abbiano consentito di sostenere attività dedicate ai bambini accolti dalla Collina degli Elfi anche dopo il rientro nei loro territori di origine, rafforzando un modello che accompagna le famiglie nel tempo e oltre il periodo trascorso nella struttura.

Un impegno che si inserisce in un percorso che negli anni ha già accolto oltre 320 famiglie provenienti da tutta Italia, confermando la Collina degli Elfi come punto di riferimento nell’accompagnamento post-cura. Nel corso della serata, accanto agli interventi istituzionali – tra cui quello del sindaco di Serralunga d’Alba, Sergio Moscone, che ha portato il saluto dell’Amministrazione ospitante – hanno trovato spazio anche le testimonianze dei volontari della Collina degli Elfi. Racconti diretti, capaci di restituire il significato più profondo dell’impegno quotidiano dell’associazione e di mostrare cosa significhi, concretamente, accompagnare bambini e famiglie in un percorso di ripresa e ricostruzione, trasformando il tempo condiviso in una risorsa reale di sostegno e presenza.

“Quello che è accaduto durante la cena di gala trova oggi una traduzione concreta nella possibilità di continuare a sostenere le attività della Collina degli Elfi – sottolinea Manuela Olmo, presidente della Collina degli Elfi –. È la dimostrazione di come una comunità sappia trasformare la partecipazione in un aiuto reale per i bambini e le loro famiglie. Un percorso che cresce grazie alla vicinanza di un territorio che continua a dimostrarsi attento e generoso”.

“Il valore di iniziative come questa sta anche nella capacità di sostenere nel tempo il percorso dei bambini e delle loro famiglie – aggiunge Luisella Canale, presidente del Comitato scientifico della Collina degli Elfi –. La Collina rappresenta un luogo in cui l’accoglienza diventa parte integrante di un cammino più ampio, fatto di relazioni, continuità e possibilità di ripartenza”.

Un ringraziamento speciale va alle realtà che hanno contribuito alla realizzazione della serata: Fuocofarina per pane e grissini, Enrico Serafino, Ratti, Ca’ del Baio e Strucchi per i vini, Calvisius per il caviale e Lavezzo Studios per la documentazione fotografica e video dell’evento.