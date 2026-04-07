Morto Mathias Tonti, il 12enne di Ravenna caduto mentre sciava a San Martino di Castrozza

(Adnkronos) -

Non ce l'ha fatta Mathias Tonti, il 12enne di Cesena feritosi gravemente sulle piste di San Martino di Castrozza venerdì scorso. Il ragazzo è morto oggi alle 8.30 all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era statao portato in gravi condizioni dopo l'incidente. Il ragazzo, mentre sciava, è caduto autonomamente sbattendo violentemente la testa. Soccorso immediatamente dai manutentori della pista, è stato prelevato dall’elisoccorso trentino per ricoverarlo urgentemente in Neurochirurgia. La famiglia ha deciso di donare gli organi del giovane.

“Era un ragazzo speciale, capace di vivere tutto con intensità, con il cuore e con lo spirito di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco – lo ricorda il padre in un post su Facebook – Amava lo sport, la sfida, la ricerca del limite. E questo è ciò che porteremo con noi: la sua energia, il suo sorriso e il suo modo di affrontare la vita sempre a testa alta. Io, Tamara e Tilly abbiamo deciso che Mathias continuerà a vivere attraverso la donazione dei suoi organi, un gesto che rispecchia pienamente il suo modo di essere e il suo grande cuore. Continueremo a correre anche per lui, portando con noi la sua passione, il suo coraggio e il suo modo di affrontare ogni curva senza paura”.

Mathias giocava a pallavolo a Ravenna e la società G.S. Porto Robur Costa 2030 lo ha ricordato sui social: “Era una solare presenza fissa a tutte le partite casalinghe e a tutte le attività del club”. E ancora il padre: “Solo pochi giorni fa eravamo insieme a Imola. Con la sua passione di sempre è andato davanti alla statua di Ayrton Senna, il suo idolo, a fare un video. Quella passione, quella determinazione, quella voglia di vivere tutto fino in fondo…”.