A Mondovì in scena ’N ram sèch: la commedia brillante della Nuova Filodrammatica Carrucese

Sabato 11 aprile alle ore 21, l’Oratorio Sacro Cuore di Gesù di Mondovì ospiterà un nuovo appuntamento della stagione teatrale 2025-2026, con ingresso libero per tutti gli spettatori.

Protagonista della serata sarà la compagnia La Nuova Filodrammatica Carrucese, che porterà in scena ’N ram sèch (Un ramo secco), commedia brillante in due atti scritta da Massimo Torrelli.

L’opera propone una narrazione ironica e vivace, ambientata in contesti geografici ben definiti ma ormai segnati dall’abbandono, dove i luoghi sembrano custodire memorie dimenticate. I personaggi e la storia sono dichiaratamente immaginari, ma non mancano richiami a dinamiche umane universali e riconoscibili.

La trama si sviluppa attorno a una galleria di figure pittoresche, a partire da Osvaldo Calandri, capostazione interpretato dallo stesso Massimo Torrelli, affiancato da Cecilia Costamagna nel ruolo della moglie Maria. Completano il nucleo familiare Anna (Cinzia Corino) e la giovane Francesca (Francesca Torrelli). Intorno a loro ruotano altri personaggi emblematici della vita di paese: il messo comunale Luca Randazzo (Roberto Ferrua), il parroco Don Combina (Giancarlo Quirici), il capotreno Pino Abete (Fabrizio Gaiero), fino all’Onorevole Barroero (Elvio Agaccio) e Guidobaldo Cotti Farina (Emanuele Quirici).

Il cast si arricchisce inoltre della presenza di Giovanna Roncagliolo e Carla, interpretate rispettivamente da Cecilia Costamagna e Tiziana Costamagna, oltre a Nerina Toccaferri, ancora affidata a Francesca Torrelli.

La regia tecnica è curata da Giorgio Pellegrino, mentre collaborano alla realizzazione dello spettacolo Gianfranco Ricolfo e Antonella Morra.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della compagnia: www.nuovafilodrammaticacarrucese.it.