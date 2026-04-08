Al Rondò "Vivere nel quotidiano", il laboratorio creativo di Calzaap!

Da gennaio 2026 famiglie, bambini e ragazzi stanno partecipando ai laboratori creativi e alle conferenze interattive in un percorso pensato per esplorare il quotidiano con occhi nuovi. Le attività, aperte a tutti, si svolgono negli spazi del Rondò dei Talenti in via Luigi Gallo 1 a Cuneo: un luogo di incontro, curiosità ed energia condivisa.

Il programma — disponibile sul sito del Rondò dei Talenti e sui canali social di Calzaap! — comprende tre laboratori creativi (10 gennaio, 28 febbraio, 11 aprile) e tre conferenze interattive (24 gennaio, 7 marzo, 9 maggio). Le conferenze ampliano i temi dei laboratori attraverso i linguaggi delle arti visive, dell’architettura e della comunicazione.

L’associazione culturale Calza a pennello! con il progetto VIVERE NEL QUOTIDIANO!, invita a riscoprire i gesti e i momenti di ogni giorno trasformandoli in occasioni di ascolto, espressione e condivisione.

Il laboratorio dell’11 aprile con il tema: pensieri, percezioni e movimento

"Giocheremo - spiegano dall'associazione - nella realtà che ci circonda attraverso orecchie, naso, mani, bocca e occhi, i nostri cinque sensi principali. Scopriremo poi altri sette sensi che utilizziamo ogni giorno per relazionarci, orientarci e sentirci vivi. Con Silvana Scotto e Frank Priola, bambini e ragazzi saranno immersi in un laboratorio sensoriale pensato per affinare la percezione del mondo, di sé stessi e degli altri".

Ingresso libero

Orario: 16.00 – 18.00

Target: bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, accompagnati dai genitori

Prenotazioni: https://rondodeitalenti.it/appuntamenti/

Informazioni: calzaap@gmail.com