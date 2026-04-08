Cinquant'anni di Fiori a Ormea

Un anniversario significativo che testimonia una lunga storia di impegno, passione e dedizione.

Il mese scorso, l’attività di Edda Ruaro, nel Comune di Ormea ha compiuto 50 anni.

"All’instancabile Edda, da sempre anche volontaria della Pro Loco, vanno le congratulazioni e il ringraziamento dell’ Amministrazione Comunale" - dice il sindaco, Giorgio Ferraris -. Aver gestito per mezzo secolo, con professionalità e passione, un negozio di fiori a Ormea è un impegno che si può definire “eroico” ed è un’ attività importante per la Comunità Locale e per i turisti. Più che un’attività ecomicaquella di Edda è un atto di amore per la nostra Città, che speriamo continui ancora per tanti anni".