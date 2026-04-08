Guido Giordana: “Sul traforo Armo-Cantarana serve un impegno comune”

Riceviamo e pubblichiamo:

Dopo tante attese e speranze, alcuni politici ed amministratori hanno ripreso l'impegno riguardo la realizzazione del traforo di Armo-Cantarana.

Va riconosciuto merito alla Regione Piemonte, alla Provincia di Cuneo e alla città di Ceva, nonché alla Regione Liguria e alla Provincia di Imperia. Rinnovato e decisivo è l'impegno dell'associazione dei trasporti Ineo Unione con Valter Lanutti in primo piano.

La lunga e convinta battaglia della Destra politica riguardante l'angusto percorso Armo Cantarana e il relativo traforo vede finalmente una soluzione definitiva. Con volontà e impegno comune, opere concrete nell'interesse dei nostri territori possono finalmente essere portate a compimento.

Tornano, però, anche in mente le loro riserve per tergiversazioni di fronte alla ridda di notizie emerse nei recenti incontri in Piemonte tra il vicepreside Tajani, il governatore Cirio e i rappresentanti delle forze economiche piemontesi. Come sempre, nelle grandi occasioni l'argomento centrale è quello delle infrastrutture.

Ancora una volta, chiamiamo l'impegno politico comune delle Province di Cuneo ed Imperia e delle loro categorie produttive.

Guido Giordana, sindaco di Valdieri e presidente dell'Unione Alpi del Mare