mercoledì 08 aprile
Quel che rimane delle &quot;Scale Perotti&quot; costruite nel 1906 nella Grotta del Rio martino di Crissolo
“Le scale Perotti”: a Barge rivive l’impresa straordinaria dei pionieri della speleologia alpina nella Grotta del Rio Martino di Crissolo
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Attualità | 08 aprile 2026, 18:38

“Le scale Perotti”: a Barge rivive l’impresa straordinaria dei pionieri della speleologia alpina nella Grotta del Rio Martino di Crissolo

Venerdì 10 aprile alla biblioteca Michele Ginotta la proiezione del documentario di Frank Vanzetti racconta la storica costruzione nella grotta del Pissai e l’ingegno dei fratelli Perotti tra esplorazione, tecnica e memoria del territorio

Quel che rimane delle &quot;Scale Perotti&quot; costruite nel 1906 nella Grotta del Rio martino di Crissolo

Quel che rimane delle "Scale Perotti" costruite nel 1906 nella Grotta del Rio martino di Crissolo

Venerdì 10 aprile alle 21 nella biblioteca Michele Ginotta di Barge (via Monviso, 1) il Club Alpino locale presenta la proiezione del documentario ‘Le scale Perotti’, diretto da Frank Vanzetti e prodotto dal Team Esplorativo Acqua su idea dello speleologo saluzzese Maurilio Chiri.

Il docufilm, realizzato tra il 2023 e il 2025, riporta alla luce una pagina straordinaria di storia dell’esplorazione alpina: l’impresa dei fratelli Perotti, guide di Crissolo che tra il 1906 e il 1923 costruirono, nell’ultima sala del ramo inferiore della grotta, quella ‘del Pissai’, un sistema di scale in legno e ferro grazie al quale è stato possibile superare il dislivello verticale di oltre 40 metri necessario per accedere al ramo superiore della grotta e continuarne l’esplorazione.

Rese inutili dalla scoperta di altre vie di accesso e soprattutto inutilizzabili per via del decadimento dei materiali, che le rende oggi non più sicure e accessibili, le scale sono una struttura di archeo-ingegneria speleologica che è stata in uso almeno fino agli anni Sessanta del Novecento.

Durante le riprese, Vanzetti non ha nascosto di essere rimasto affascinato da quella “meraviglia ingegneristica del passato”: ballatoi, passerelle e gradini ancorati alla pietra viva, costruiti con i mezzi di inizio Novecento. Per raccontarli, la troupe ha utilizzato tecniche innovative, muovendosi su teleferiche orizzontali e illuminando per la prima volta le strutture con fari a led, nel rispetto dell’ambiente ipogeo.

Il progetto nasce come ideale prosecuzione del documentario ‘Il sifone di Rio Martino’, dedicato alle esplorazioni subacquee tuttora in corso.

Ingresso libero.

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