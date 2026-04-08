Ormea, ricostituito il gruppo di Protezione Civile Comunale

Venerdì sera sono stati consegnati gli attestati di frequenza ai corsi di formazione e le divise a un primo gruppo di volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile che si è recentemente costituito.

"Per la nostra comunità è fondamentale poter contare sulla presenza di un gruppo attivo di volontariato civile - ha evidenziato il sindaco, Giorgio Ferraris -. Desidero ringraziare tutti i volontari per la loro disponibilità, così come gli amministratori che si sono impegnati per la ricostituzione del gruppo – in particolare Chiara Ciletto, Nicola Borgna e Fausto Dani – e il coordinatore del gruppo Luca Galvagno per l’impegno dimostrato.

Un sentito ringraziamento va inoltre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e alla Banca Alpi Marittime per il sostegno finanziario, che ha consentito l’acquisto delle divise e delle prime dotazioni e attrezzature".