Partecipato incontro culturale a Mombasiglio

Una serata intensa e partecipata a Mombasiglio, capace di unire riflessione e coinvolgimento, si è svolta grazie all’impegno di Donatella Ferrari, autrice del libro La danza delle carriole. L’incontro, che si è svolto lo scorso venerdì, ha offerto al pubblico un’occasione preziosa di confronto su temi profondi, stimolando interesse e partecipazione.

A guidare e animare il dibattito sono stati i mediatori Davide Riccarolo e Renata Pisani, che con competenza e sensibilità hanno saputo coinvolgere la platea, mantenendo vivo il dialogo per tutta la durata dell’evento.

Il pubblico ha risposto con attenzione e curiosità, contribuendo attivamente alla riuscita della serata, trasformando l’incontro in un momento di autentica condivisione.

"Un sentito ringraziamento - dice il sindaco, Basilio Buzzanca - va quindi agli organizzatori, ai relatori e a tutte le numerose persone intervenute, che con la loro presenza hanno reso l’appuntamento particolarmente significativo".