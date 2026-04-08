S-Muoviti: il Servizio Civile in montagna fa tappa a Ostana

Il Servizio Civile si conferma uno strumento concreto per attrarre giovani nei territori montani e generare nuove forme di vita e lavoro.

Anche ad Ostana, grazie alla collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale, è stata rinnovata la scelta di ospitare giovani in Servizio Civile.

È già successo negli anni passati e qualcuno di loro ha deciso di restare e costruire un pezzo del proprio progetto di vita.

Grazie ai progetti promossi dal Comune di Ostana in collaborazione e dalla Cooperativa di Comunità Viso A Viso, negli ultimi anni numerosi giovani sono stati coinvolti in attività di supporto alla comunità locale: dalla valorizzazione culturale del territorio alla cura degli spazi, fino ai servizi di accoglienza e animazione sociale.

Un elemento decisivo di questa esperienza è la possibilità concreta di vivere il territorio venendo accompagnati e coinvolti nelle attività che il Comune e la Cooperativa Viso A Viso portano avanti tutti i giorni: servizi culturali, manutenzione del territorio, servizi educativi, progetti di rigenerazione territoriale e sviluppo di processi di comunità.

La montagna e i territori delle aree interne vissute come una opportunità per entrare in contatto con ecosistemi di biodiversità e progetti di rigenerazione sociale e culturale.

Saranno messi a disposizione dei tre volontari, questo il numero di posti disponibile, che sceglieranno Ostana come sede della loro esperienza di Servizio Civile vitto e alloggio per tutta la durata del servizio, rendendo accessibile un’esperienza che va oltre il semplice periodo di volontariato.

Il lavoro in ambiente montano emerge come elemento centrale di questo percorso: un contesto che richiede adattabilità, spirito di iniziativa e capacità di costruire relazioni, ma che offre anche qualità della vita, senso di appartenenza e la possibilità di contribuire direttamente alla crescita di una comunità.

A Ostana, il contributo dei volontari si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione territoriale, dove la presenza di nuove energie giovani è fondamentale per mantenere vivi i servizi, rafforzare il tessuto sociale e generare nuove opportunità.

Come partecipare

Per svolgere il Servizio Civile a Ostana è necessario candidarsi al progetto “S-Muoviti!”, che prevede attività presso la Cooperativa di Comunità Viso A Viso e il Comune di Ostana.

Di seguito alcune indicazioni utili per avere informazioni e iscriversi:

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online, accedendo con SPID o CIE, attraverso la piattaforma: https://domandaonline.serviziocivile.it/

È possibile richiedere supporto per la candidatura o essere ricontattati attraverso il link dedicato.

Scadenza bando: 16 aprile 2026, ore 14.00

Data di inizio servizio: 18 settembre 2026

Per ulteriori informazioni: