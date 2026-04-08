Saluzzo, petizione per la sicurezza di corso Roma: raccolte oltre 200 firme

E’ stata trasmessa nei giorni scorsi al sindaco Franco Demaria e all’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Neberti, la petizione attivata da Salvatore Calabretta su change.org, in seguito all’ennesimo incidente, in corso Roma, che aveva visto il 7 marzo scorso l’investimento di un giovane ventenne, mentre attraversava le strisce pedonali, all’altezza dell’autoscuola Biella.

In un solo mese tre episodi critici, in una delle strade di maggiore traffico (venerdì 27 marzo all'altezza dell'intersezione con via Piave lo scontro di due veicoli, mercoledì 1 aprile evitato di un soffio l’investimento di una donna), hanno riacceso le voci di pericolosità della via e la necessità di interventi tempestivi e strutturali per aumentarne la sicurezza.

In questa direzione l’iniziativa del residente: la petizione online - su change.org, intitolata “Più sicurezza in Corso Roma a Saluzzo: interventi urgenti per pedoni e cittadini”, https://www.change.org/p/pi%C3%B9-sicurezza-in-corso-roma-a-saluzzo-interventi-urgenti-per-pedoni-e-cittadini?recruiter=31717491&recruited_by_id=099ab090-fb74-012f-1a10-404046835f95&utm_source=share_petition&utm_campaign=starter_onboarding_share_personal&utm_medium=facebook_messenger&share_id=bpjvJcFpMH.

“Non è un gesto politico, aveva detto Calabretta, ma quello di un cittadino che vuole esortare a fare qualcosa".

Ad oggi la petizione, ha raccolto 242 firme "a testimonianza - si legge nella lettera - di una preoccupazione concreta e diffusa tra i cittadini. La petizione si configura come un contributo civico, responsabile e costruttivo, finalizzato a sottoporre all’Amministrazione alcune proposte concrete, tra cui:

- realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati;

- introduzione di misure efficaci di moderazione della velocità;

- potenziamento dell’illuminazione, in particolare in prossimità degli attraversamenti;

- installazione o ripristino di semafori a chiamata;

- implementazione di ulteriori dispositivi di sicurezza e controllo del traffico".

Le osservazioni contenute nel testo evidenziano "l’importanza di garantire una manutenzione ordinaria costante ed efficace, soprattutto nei mesi autunnali e invernali, quando le ore di buio aumentano sensibilmente. In tale ottica, si ritiene opportuno valutare anche un potenziamento dell’illuminazione esistente, mediante l’installazione di corpi illuminanti a maggiore intensità luminosa, in particolare in prossimità degli attraversamenti pedonali.

Si desidera inoltre richiamare l’attenzione su un’esperienza già adottata in passato nel territorio comunale, ossia la presenza del servizio di presidio della Polizia Locale a tutela dell’attraversamento pedonale degli studenti in orari di ingresso e uscita scolastica. In particolare, tale servizio era stato attivato in prossimità dell’ex Tribunale delle scuole primarie durante il periodo dei lavori che ha interessato la scuola elementare “F. Costa”, garantendo un presidio fondamentale per la sicurezza degli studenti e un significativo effetto di moderazione della velocità dei veicoli.

Considerata l’attuale presenza lungo corso Roma di numerosi studenti, tra cui molti minorenni frequentanti il Liceo “G.B. Bodoni”, si ritiene opportuno valutare il ripristino o l’introduzione di un presidio della Polizia Locale negli orari di ingresso e uscita scolastica. Tale misura rappresenterebbe un intervento immediato, a basso impatto e ad elevata efficacia nel garantire la sicurezza stradale nelle fasce orarie di maggiore criticità.

Si evidenzia inoltre che, nelle prime versioni progettuali del cosiddetto 'Movicentro', era prevista la realizzazione di un sottopasso pedonale in corrispondenza dell’area di corso Roma, quale soluzione strutturale per migliorare la sicurezza dell’attraversamento.

Alla luce delle successive modifiche e del ridimensionamento dell’intervento, si chiede cortesemente di conoscere se tale soluzione sia stata definitivamente accantonata, quali siano le motivazioni alla base di tale scelta e se siano previste alternative progettuali o eventuali tempistiche per interventi equivalenti".