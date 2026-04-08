"I primi passi" di Beppe Ghisolfi a Imperia, capitale del libro

Il Banchiere scrittore torna ospite della kermesse dedicata alla cultura mediterranea e ospitata nel centro storico di Porto Maurizio perla della riviera di Ponente, dove - su invito della Presidente Luciangela Aimo - presenterà il proprio best seller numero otto edito da Aragno in linea con una tradizione di tirature e recensioni continuative di successo.



Primi Passi in Riviera per l'economia under 14 nel nuovo manuale di Beppe Ghisolfi che approderà allo storico porto turistico di San Maurizio tra il 29 e il 31 maggio, in occasione della 25esima edizione del Festival della cultura mediterranea, evento che offre una pluralità di spunti e di riflessioni attraverso un articolato programma di momenti di confronto, dibattito e discussione mediati dalla letteratura e dalle opere librarie ed editoriali degli Autori storici e contemporanei leader nei rispettivi generi narrativi.



"Il Comitato organizzativo del Festival di Imperia - scrive la Presidente Aimo - è molto onorato di accogliere il Prof. Ghisolfi nell'ambito della imminente edizione dell'evento che si terrà dal 29 al 31 maggio per la presentazione del suo ultimo libro edito da Aragno. La Manifestazione, ormai consolidata, avrà luogo nel centro storico di Porto Maurizio, dove sarà allestito un settore espositivo con Editori provenienti da tutto il territorio nazionale, e al quale si abbinerà un settore riservato agli Incontri letterari in cui un giornalista della Stampa condurrà l'intervista".



La partecipazione a una delle kermesse più significative, non solo nel perimetro del Nord Ovest, con il Porto che assurge a metafora fisica di crocevia di culture e confronti, nel segno di un dialogo mediterraneo oggi di epocale importanza, conferma e consolida dodici anni di primati nelle tirature e nelle recensioni per ciascuno degli otto volumi redatti dal Banchiere scrittore sotto l'egida della casa editrice del dr Nino Aragno il quale, nel corso di una intervista - alla vigilia della stampa dei "Primi passi verso l'economia" - ha dichiarato che "l'incontro con Ghisolfi è stato la premessa all’acquisizione di una firma da best seller permanente e continuativo. Ma non basta, è stato un biglietto da visita perfetto nei confronti della dirigenza economica di questo Paese".