Anche Cuneo celebra il 174˚ anniversario della fondazione della Polizia di Stato

Nella giornata di venerdì 10 aprile 2026 ricorrerà il 174˚ anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Alle ore 09.00 all’interno della Questura di Cuneo, si svolgerà la cerimonia per rendere onore ai caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona presso la lapide commemorativa, momento al quale parteciperanno il Prefetto ed il Questore della Provincia di Cuneo.

Alle ore 11.00 avrà inizio l’evento dell’anniversario della fondazione della Polizia di Stato all’interno del teatro comunale Toselli, con uno schieramento in uniforme di personale all’esterno dell’edificio e la predisposizione di gazebo con materiale informativo e dei mezzi delle varie componenti della Polizia di Stato presenti in provincia.

Durante la cerimonia, a cui parteciperanno le massime Autorità civili e militari della Provincia ed alcune classi di studenti dell’istituto comprensivo “Sobrero” di Cuneo, verrà data lettura dei messaggi istituzionali pervenuti dal Presidente della Repubblica, dal Ministro dell’Interno e dal Capo della Polizia.

Nel corso della cerimonia saranno altresì forniti i dati relativi all’attività della Polizia di Stato conseguiti nell’ultimo anno.