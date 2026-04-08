Cisco torna a Torino dopo il doppio sold out: unica data piemontese il 23 aprile

Dopo il doppio sold out registrato a fine 2024, Stefano “Cisco” Bellotti torna sul palco dell’Hiroshima Mon Amour di Torino giovedì 23 aprile 2026, accompagnato dalla stessa band che lo ha affiancato nel precedente tour, composta in gran parte da ex membri dei Modena City Ramblers.

Il carismatico cantautore folk rock, protagonista di un’indimenticabile stagione musicale con i Modena City Ramblers, riparte con un nuovo tour insieme a parte della “Grande Famiglia”: una formazione rinnovata e ampliata, fatta di amici, musicisti e compagni di viaggio con cui negli ultimi due anni ha attraversato l’Italia celebrando dal vivo il trentennale dello storico album Riportando tutto a casa.

Sarà un’occasione speciale per ritrovarsi e riabbracciare il pubblico, tra racconti, emozioni e canzoni di ieri e di oggi. Sul palco, insieme a Cisco, saliranno Luciano Gaetani (bouzouki), Marco Michelini (violino), Roberto Zeno e “Kaba” Cavazzuti (batteria e percussioni), Giovanni Rubbiani (chitarra acustica), Massimo Giuntini (flauti e uilleann pipes), Bruno Bonarrigo (basso), Max Frignani (chitarre) ed Enrico Pasini (fisarmonica).

Oltre ai brani più amati del repertorio, il concerto celebrerà anche il trentennale dell’album La Grande Famiglia e presenterà dal vivo i pezzi di Reduci, il nuovo disco uscito a inizio marzo su tutte le piattaforme digitali.