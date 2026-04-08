Cuneo, alla Fondazione Peano la mostra “Percorso di Arte Condivisa”

Fondazione Peano ospita dal 9 al 12 aprile la mostra “Percorso di Arte Condivisa” che restituisce alla comunità i lavori realizzati dagli studenti della scuola primaria Lidia Rolfi Beccaria in collaborazione con l’artista Mauro Salvagno. La mostra, allestista all’interno della sala ipogea, propone lavori pittorici e poetici realizzati dalle dieci classi della scuola del quartiere San Paolo di Cuneo.

La mostra verrà inaugurata giovedì 9 aprile alle ore 16.30 in presenza dell’artista Mauro Salvagno e sarà aperta al pubblico fino a domenica 12 aprile con orario 16-19. Ingresso libero e gratuito.

L'evento si svolgerà presso i locali della Fondazione Peano in Corso Francia, 47 a Cuneo.