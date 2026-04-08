“La cura della democrazia”: tra Bra e Alba un doppio incontro per interrogare la politica a partire dalle comunità

Non un convegno, né una lezione frontale. Piuttosto un passaggio, quasi un attraversamento condiviso tra persone che, a vario titolo, abitano la politica e le comunità locali. La proposta che prende forma venerdì 17 aprile tra Bra e Alba si muove su questo crinale: provare a fermarsi, ascoltare, interrogarsi.

“La cura della democrazia” è il titolo scelto. Un’espressione che contiene già una direzione: la democrazia non come dato acquisito, ma come realtà fragile, che richiede attenzione, manutenzione, responsabilità. Da qui l’idea di un doppio incontro – nel pomeriggio alla Sala Arpino di Bra e in serata al Seminario di Alba – costruito come spazio di confronto tra amministratori, sindaci e cittadini interessati alla vita pubblica.

A guidare la riflessione sarà padre Giuseppe Riggio, direttore della rivista “Aggiornamenti Sociali”, chiamato a tenere l’intervento centrale in entrambe le tappe . Ma il cuore dell’iniziativa non sta solo nella relazione, quanto nella dinamica che si intende attivare: un tempo di ascolto reciproco, capace di tenere insieme visioni diverse senza ridurle a contrapposizione.

Il punto di partenza è esplicito. Come vivere oggi le proprie convinzioni – di fede, di giustizia, di responsabilità civile – dentro i luoghi concreti dell’amministrazione e della politica? E ancora: è possibile leggere le trasformazioni sociali alla luce di un orizzonte condiviso, senza rinunciare al pluralismo?

La proposta nasce nell’ambito della pastorale sociale e del lavoro e si inserisce dentro una prospettiva più ampia, che guarda alla politica come forma di “carità istituzionale”, secondo una definizione ormai classica della Dottrina sociale della Chiesa. Non un richiamo teorico, ma un tentativo di riportare al centro il senso del servizio e della responsabilità verso il bene comune.

A Bra, nel tardo pomeriggio, l’incontro si aprirà con i saluti del parroco Gilberto Garrone e del sindaco Gianni Fogliato, prima dell’intervento di Riggio e di un momento di risonanze e dibattito . Ad Alba, in serata, il percorso proseguirà con l’introduzione del vescovo Marco Brunetti e del sindaco Alberto Gatto, mantenendo la stessa struttura: ascolto, confronto, restituzione .

Due appuntamenti distinti, ma legati da un’unica tensione. Non tanto offrire risposte immediate, quanto provare a rimettere in circolo alcune domande. Tra queste, una sembra attraversare l’intera proposta: come ricostruire, a partire dalle esperienze locali, una partecipazione che oggi appare fragile, intermittente, talvolta disillusa?

In questo senso, l’iniziativa si presenta anche come tappa di avvicinamento alla Settimana Sociale piemontese, in programma a Torino il 18 e 19 aprile. Ma più che un preludio organizzativo, assume il valore di un laboratorio diffuso, che prova a partire dal basso, dalle relazioni e dalle pratiche quotidiane.

L’idea, in fondo, è semplice ma non scontata: che la democrazia non si esaurisca nelle istituzioni, ma prenda forma dentro le comunità. E che proprio da lì – dai territori, dalle esperienze minute, dai legami – possa nascere una possibilità di rinnovamento