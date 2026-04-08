Trinità, buon inizio per il corso di mountain bike organizzato dalla SC Trinità del presidente Cavallero

La società ciclistica di Trinità, in collaborazione con la scuola di ciclismo GS Passatore e la Fondazione Crf, ha iniziato ieri il corso di mountain bike, con la partecipazione di sette giovani iscritti, ma la speranza di incrementarne il numero.

La pratica di gruppo, della durata di 10 lezioni, sarà ogni martedì e si protrarrà sino al prossimo 16 giugno. A inaugurare la stagione era anche presente al Parco Allea il presidente della SC Trinità Franco Cavallero.

La finalità del corso è lo sviluppo delle capacità coordinative – condizionali e l’acquisizione di quelle tecniche necessarie per affrontare in sicurezza le differenti situazioni che si possono incontrare su percorsi ciclistici e sentieri naturali. Gli istruttori coinvolti sono tecnici della Federazione, formati per lezioni e allenamenti con tecniche specifiche, in base alle capacità acquisite. Per apprendere la guida in mountain bike saranno abbinati anche momenti di divertimento e gioco.