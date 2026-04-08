VOLLEY BM / Il VBC Mondovì prepara la trasferta di Torino contro il Parella

Nella ventiduesima giornata del campionato di serie B maschile - nona del girone di ritorno il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone è atteso sabato sera alle ore 21 dalla trasferta di Torino contro il Parella allenato da coach Federico Barazzato e nelle cui fila milita l’ ex Lorenzo Penta. Attualmente in classifica generale, dopo le prime 21 giornate, i torinesi hanno totalizzato 20 punti, frutto di 7 vittorie e 14 sconfitte, e si trovano all’ undicesimo posto, a -8 dal S. Mauro Torino ed a +3 sullo Spezia, a +8 proprio sui monregalesi ed a +11 sul Miretti Limbiate e nell’ ultimo turno prima della pausa pasquale hanno piegato in trasferta per 3-1 il Saronno.

Nella gara di andata, disputatasi sabato 6 dicembre, arrivò il primo successo stagionale per i monregalesi, che alla prima nel fortino PalaItis si imposero per 3-0 (25-20,25-16,25-20) al termine di una partita decisamente ben giocata in tutti i fondamentali e sempre condotta all’ attacco. Ora, un girone di ritorno dopo, il VBC cercherà di ripetere la prestazione volitiva offerta all’ andata, sperando di riuscire finalmente a conquistare i primi punti in trasferta di questa stagione.

“Nell’ ultimo impegno prima della sosta pasquale contro la corazzata Ciriè – afferma coach Vittorio Bertini – abbiamo giocato una gara più che discreta nel fondamentale del muro, mentre ancora una volta purtroppo siamo stati poco incisivi tanto in battuta quanto in attacco. A Torino dovremo riuscire a migliorare la nostra efficacia e pericolosità, cercando principalmente di essere più ficcanti in battuta per riuscire a mettere in difficoltà la loro ricezione e più concreti in attacco, dove purtroppo fatichiamo enormemente a mettere a terra il pallone. Dai ragazzi mi aspetto una prestazione d’ orgoglio, una prova concreta e volitiva in grado di regalarci una gioia che peraltro i ragazzi meritano per il grande impegno che continuano a metterci.”

Pertanto, per riuscire finalmente ad ottenere i primi punti stagionali anche lontano dal fortino del PalaItis, i monregalesi dovranno riuscire a sfoderare una prestazione di buon livello tecnico ed agonistico, cercando di limitare al massimo gli errori gratuiti e riuscendo ad avere maggior efficacia soprattutto in attacco ed in battuta, i due fondamentali dove la squadra sta faticando maggiormente.