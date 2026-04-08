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Fabrizio Rocchia
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| 08 aprile 2026, 21:35

Cina, il razzo Long March-8 invia nello spazio nuovi satelliti Internet

Cina, il razzo Long March-8 invia nello spazio nuovi satelliti Internet

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ieri ha lanciato un razzo vettore Long March-8 nella provincia insulare meridionale di Hainan, inviando nello spazio 18 satelliti Internet.Il razzo è decollato alle 21:32 (ora di Pechino) dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan. Ha collocato con successo nell'orbita prevista i carichi utili, ovvero il settimo lotto di satelliti di rete per la costellazione Qianfan.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-

Agenzia Italpress

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