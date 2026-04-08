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Fabrizio Rocchia
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| 08 aprile 2026, 21:11

Montecarlo, con Musetti eliminato anche Cobolli: Flavio ko al secondo turno

Montecarlo, con Musetti eliminato anche Cobolli: Flavio ko al secondo turno

(Adnkronos) - Pomeriggio da dimenticare per il tennis azzurro nel Masters 1000 di Montecarlo, oggi mercoledì 8 aprile. Si ferma al secondo turno la corsa di Flavio Cobolli nel torneo: l'azzurro, numero 16 del mondo e 10 del seeding, cede al belga Alexander Blockx, numero 91 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 24 minuti. Eliminato pochi minuti dopo anche Lorenzo Musetti, finalista a Montecarlo nel 2025: per Lorenzo ko in due set (due ore e 9 minuti) con il punteggio di 7-6 7-5.  

 

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