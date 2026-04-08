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Fabrizio Rocchia
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| 08 aprile 2026, 16:55

Scuola, Valditara “Con i rinnovi contrattuali restituita centralità al personale”

Scuola, Valditara “Con i rinnovi contrattuali restituita centralità al personale”

ROMA (ITALPRESS) - "Dall'insediamento di questo governo, ad oggi, è stato conseguito un risultato storico: la sottoscrizione di tre contratti del comparto scuola in tre anni e mezzo, un traguardo che segna una netta discontinuità rispetto al passato e pone fine alla stagione dei blocchi e dei ritardi che hanno lasciato il personale scolastico, senza rinnovi contrattuali e con stipendi fermi". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispondendo al question time alla Camera. "Noi abbiamo scelto di restituire centralità, dignità e riconoscimento concreto ad oltre un milione e duecentomila lavoratori - ha aggiunto Valditara - che garantiscono quotidianamente il funzionamento della scuola italiana, attraverso azioni, risorse e risultati misurabili. I tre contratti sottoscritti determinano incrementi retributivi complessivi pari a 412 euro mensili per i docenti e 304 euro per il personale Ata".

 

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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