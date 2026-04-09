"Congratulazioni, non fumi. Peccato che paghi lo stesso. Firma per smettere!"

Volentieri condividiamo l’appello a firmare una proposta di legge contro il fumo inviato al nostro giornale da alunne e alunni della 2ª B scuola "C.A. Dalla Chiesa" di Bra.

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Cari adulti,

siamo ragazze e ragazzi di seconda media (sì, ok, secondaria di I grado) e vi scriviamo perché abbiamo studiato qualcosa che ci ha fatto riflettere — e che riguarda anche voi.

Abbiamo scoperto che:

in Italia circa il 24% degli adulti fuma;

il fumo contiene circa 5.000 sostanze tra le quali più di 40 sono cancerogene;

il fumo causa malattie gravi e fa aumentare i costi della sanità pubblica — cioè i soldi di tutti;

prodotti da fumo inquinano l'ambiente;

anche il fumo passivo è dannoso, soprattutto per i bambini.

Abbiamo poi letto che in alcuni Paesi europei aumentare il prezzo dei prodotti da fumo ha ridotto molto il numero di fumatori e abbiamo scoperto che anche in Italia è in corso una proposta di legge simile: +5 euro sul prezzo dei prodotti da fumo (https://5eurocontroilfumo.it/).

Per farla diventare realtà, però, servono 50.000 firme. La campagna, iniziata a gennaio, è già oltre il 71% delle firme necessarie.

Ne abbiamo discusso insieme e qualcuno ha giustamente fatto notare che potrebbe essere un peso economico per alcune famiglie.

È un'obiezione che rispettiamo. Ma vogliamo spiegarvi perché continuiamo a sostenere questa iniziativa.

Ogni fumatore che si ammala viene curato dal Servizio Sanitario Nazionale — cioè con i soldi di tutti noi, fumatori e non.

Malattie come tumori, infarti e broncopneumopatie croniche richiedono cure lunghe e costosissime. Questo significa che oggi anche chi non fuma sta già pagando il conto delle sigarette degli altri, attraverso le tasse. Aumentare sensibilmente il prezzo del tabacco significa quindi due cose insieme: scoraggiare il fumo e ridurre nel tempo le spese sanitarie a carico di tutta la collettività perché i soldi sarebbero destinati a sostenere il servizio sanitario nazionale. In altre parole, chi fuma di meno fa risparmiare tutti.

La maggioranza di noi è convinta che i vantaggi siano superiori ai problemi: meno fumatori significa meno malattie, meno costi per tutti, aria più pulita — e più tempo, per chi smette, da dedicare a ciò che ama davvero.

Per questo vi chiediamo di aderire alla campagna "5€ contro il fumo" e di firmare la proposta online.

É veloce, è sufficiente utilizzare lo SPID o il CIE sull’apposita pagina del Ministero della Giustizia dei Referendum e iniziative popolari (https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5600002).

Se ancora non sei convinta\o, ascoltate quello che abbiamo da dirvi:

"Se fumi, la tua vita sarà come una sigaretta: quando finisce quella, finisci anche tu." — Mohamed"Molti bambini si ammalano a causa del fumo passivo. La nicotina, il monossido di carbonio e il catrame passano anche nel latte materno, danneggiando il corpo del bambino e causando ritardi nella crescita e nello sviluppo mentale." — Noemi

"Vivi di più: non spendere soldi per farti uccidere." — Andrea

"Ricorda: ogni sigaretta ti toglie circa 20 minuti di vita." — Rayan

"Io non fumo… i miei polmoni e la mia voglia di vivere sono troppo importanti!!!!" — Mattia

"Non permetteremo che tu compri la tua morte!" — Matilda

"Lo sapevi che fumare un pacchetto di sigarette ti fa perdere sette ore di vita — ore in cui potresti fare qualcosa che ami? Inoltre il fumo provoca danni irrimediabili: tumori di ogni tipo, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche… e accelera l'invecchiamento della pelle, al punto da farti sembrare un vecchietto a quarant'anni. Ma mi fermo qui." — Amelia

"Se fumi, aumenti la possibilità di avere tumori o ictus." — Rachele

"Io non consiglio a nessuno di fumare — a meno che non voglia vivere a lungo." — Loris

"In 25 anni un fumatore spende circa 45.625 euro in sigarette. Soldi che potresti usare molto più saggiamente." — Marco

"Fumatore, rispondi onestamente: se ti dessero un pacchetto di sigarette gratis, lo accetteresti? Certo che sì. E se ti dicessero che domani non ti sveglieresti più? Certo che no. Allora mi stai dicendo che la tua vita vale più delle sigarette. Dimostralo." — Nikola

"La vita è come una sigaretta: si brucia." — Wassila

"Se fumi, la tua vita durerà molto meno." — Marianna

"Fumare fa molto male. Anche se sei giovane e non ci pensi, potresti avere gravi problemi di salute in futuro." — Chiara Roberta

"I mozziconi gettati a terra non si decompongono in fretta come molti pensano: il fumo è un problema anche per l'ambiente!" — Christian

Abbiamo studiato, discusso, e ora vi chiediamo di agire. Firmate! Per voi, per noi, per tutti.

Le alunne e gli alunni della classe 2B Scuola Secondaria di I grado "Dalla Chiesa" — Bra (CN)