La Morra riscopre il suo volto: Ufficio turistico rinnovato e il murale di Assom restituito alla comunità

Un luogo che cambia volto, senza perdere la propria funzione. A La Morra ha riaperto nei giorni scorsi l’Ufficio turistico, al termine di un intervento di restyling che arriva a vent’anni dalla sua apertura e che restituisce al paese uno spazio più accogliente e funzionale, pensato per accompagnare visitatori e turisti alla scoperta del territorio.

A sottolinearlo è la sindaca Marialuisa Ascheri, che parla di un passaggio importante per l’avvio della nuova stagione: “Uno spazio che oggi continua a essere un luogo capace di accogliere e far vivere ai visitatori un’esperienza di scoperta, incontro e cultura”. Un punto di riferimento che, nelle intenzioni, rafforza il racconto della bellezza e dell’identità locale.

L’intervento ha riguardato non solo l’organizzazione degli ambienti, ma anche uno degli elementi più riconoscibili dello spazio: il grande murale realizzato oltre quarant’anni fa dall’artista Riccardo Assom, oggi completamente recuperato. Un’opera che, come ricorda la stessa Ascheri, rappresenta “un segno unico e identitario della cultura contadina di Langa”.

Il restauro è stato sostenuto da Roberto Voerzio, da sempre legato al lavoro e alla ricerca artistica di Assom, e ha restituito visibilità a un elemento che accompagna da decenni la vita del paese. Un momento che ha avuto anche un valore simbolico, con la presenza della famiglia dell’artista: la figlia Alessandra e la nipote Ginevra Grisotto.

Nel pomeriggio inaugurale non è mancato anche un momento più conviviale, accompagnato dalla musica della banda Gabetti, a segnare un’apertura che ha voluto essere prima di tutto un’occasione di comunità.

La riapertura dell’Ufficio turistico diventa così anche un segnale in vista dei mesi più intensi per il territorio: “Questo spazio rinnovato segna un nuovo inizio per la stagione turistica e un ulteriore impegno verso la promozione del nostro territorio”, sottolinea la sindaca.

Un lavoro condiviso, che coinvolge l’associazione La Morra Eventi e Turismo, il presidente Stefano Sobrino e il direttivo, lo staff – con l’ingresso di Emanuela Galetto – e i volontari che ne garantiscono il funzionamento quotidiano. Un sistema che, ancora una volta, tiene insieme accoglienza, racconto e partecipazione.