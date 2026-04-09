Nulla osta della Procura, sabato a Saluzzo i funerali di Amalia Teresa Bergalla

La Procura di Cuneo ha concesso il nulla osta per lo svolgimento delle esequie di Amalia Teresa Bergalla, la 59enne di Saluzzo trovata carbonizzata all’interno della sua Fiat Panda distrutta da un incendio nella tarda serata di domenica 29 marzo nei pressi di un frutteto vicino al cimitero della frazione San Benigno di Cuneo.

La salma sarà visitabile dalle ore 14.30 di oggi, giovedì 9 aprile, presso le camere mortuarie della “Casa del Commiato Calosso e Demaria” di Saluzzo.

I funerali saranno celebrati sabato 11 aprile alle ore 15.30 nella Cattedrale di Saluzzo. Al termine della funzione la salma sarà accompagnata al tempio crematorio di Bra.

Amalia Bergalla lascia il figlio Loris con Elsida, il marito Roberto, il fratello e la sorella, il cognato e le cognate e i nipoti.

Nel frattempo proseguono le indagini della Polizia di Stato per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’allarme era scattato poco prima delle 23 di quella domenica, quando alcuni residenti della zona avevano udito un forte boato e visto le fiamme avvolgere la vettura. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco che, una volta spento l’incendio, avevano fatto la scoperta del corpo all’interno dell’abitacolo.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe rientrata a Saluzzo nella prima serata dopo aver partecipato a una gita organizzata a Sanremo. Intorno alle 22 la sua auto sarebbe stata ripresa da alcune telecamere mentre tornava verso Cuneo. Proprio all’altezza di San Benigno un automobilista avrebbe notato la Panda procedere a velocità particolarmente ridotta. Poco dopo il boato e l’incendio che ha distrutto il veicolo. Il corpo era stato rinvenuto sul sedile del conducente con la cintura di sicurezza allacciata dopo che i vigili del fuoco avevano domato il rogo.