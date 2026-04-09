Villar San Costanzo: rinviata al 10 maggio “Ciciu senza frontiere”, la giornata di natura accessibile a tutti

È stata rinviata a domenica 10 maggio “Ciciu senza frontiere”, la bellissima giornata organizzata a Villar San Costanzo di natura accessibile a tutti.

L’evento sarà un’occasione importante per famiglie, bambini e ragazzi, persone con disabilità e chiunque voglia scoprire un territorio ricco di fascino, nell’incantevole scenario dei Ciciu del Villar.

“Un luogo diventa davvero accessibile soltanto quando può essere vissuto da tutti” sottolineano gli organizzatori. Nel corso della giornata del 10 maggio si terranno percorsi inclusivi e accompagnamenti con joelette (carrozzine da fuori strada che permettono anche a persone con disabilità motoria di vivere i sentieri), insieme ad attività sensoriali, momenti di gioco e condivisione, bike school e spazi pensati per famiglie e bambini. E poi tanto, tanto altro.

Parte di un progetto che riconoscere le varie opportunità e specificità, “Ciciu senza frontiere” è un’esperienza costruita dal territorio, insieme a enti ed associazioni che lavorano ogni giorno sull’accessibilità, per permettere a chiunque di vivere questo luogo ed il suo incanto di poterlo fare.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni scrivere a info@vallemaira.org oppure telefonare ai numeri 379 1789427 / 353 4429079.