La Nutella conquista lo spazio, ora il popolo del web vuole un'edizione speciale: gli slogan e le idee impazzano sui social

Migliaia di condivisioni e 'mi piace' e centinaia di messaggi hanno invaso le pagine web ufficiali della Nutella dopo l'apparizione - a quanto pare 'casuale' - di un barattolo dell'iconico prodotto dolciario della Ferrero che fluttua in assenza di gravità all'interno della capsula Orion. Uno dei quattro astronauti, impegnati nella delicatissima missione “Artemis 2” - la missione non solo del “ritorno” dell'uomo sulla Luna ma anche quella che ha portato il superamento del record di distanza massima dalla Terra rispetto a quello dell'Apollo 13 nel 1970 - ha deciso infatti di deliziare il proprio palato portando con sé la crema di nocciole e cacao made in Alba.

Non è sfuggito al popolo del web il passaggio del barattolo nel lungo video online della NASA che monitora in diretta le operazioni nello spazio. A quasi 4 minuti del record si vede perfettamente la Nutella “entrare” nell'immagine. Subito si è ipotizzato che il filmato fosse stato manipolato da un programma di intelligenza artificiale, ma la grande gioia con cui la Ferrero sui propri canali social ha accolto la notizia ringraziando l'equipaggio americano e dicendosi 'onorati' ne ha poi confermato la veridicità.





Gioia che si è comunque trasformata in una campagna di comunicazione di grande effetto, visto l'apprezzamento di migliaia di utenti. Un ottimo lavoro del social media manager e dei grafici della Ferrero che hanno subito “paragonato” il coperchio bianco del barattolo alla Luna. Ma è sotto il post ironico “quel momento in cui ti accorgi di aver dimenticato il pane - con la Nutella dentro la navicella che scruta lo spazio - ma sei già a 400mila km da casa - che a gran voce gli utenti sono in delirio e richiedono un'edizione limitata dell'iconico prodotto.



“Ora vogliamo il barattolo con la Luna”: questo il grido che si leva dai social. Ma c'è di più: la Ferrero può contare già su un ventaglio di idee per lo slogan, perché la notizia ha scatenato un'ondata di entusiasmo e creatività, con i follower che chiedono a gran voce un'edizione limitata di questo delizioso prodotto. “Fateci la Lunella”, “Nutella stella tra le stelle”, la “Nustella”: le proposte non mancano.

Anche il governatore piemontese, Alberto Cirio lancia la sua proposta: "“che spazio sarebbe senza Nutella”, scrive sulla propria pagina Facebook.

C'è chi vuole un vasetto con un design unico e chi auspica un gusto speciale creato apposta per l'occasione.





Le possibilità sono infinite. Nutella ha già dimostrato di essere un marchio innovativo e attento alle esigenze dei suoi fan, quindi non sarebbe sorprendente se decidesse di lanciare un'edizione limitata per soddisfare le richieste della web community. La Ferrero infatti, ha già lanciato diverse edizioni limitate nel passato, come ad esempio la collezione "Nutella Buongiorno" che celebra i paesaggi italiani, o la serie "Nutella con Te" che racconta storie di positività e ottimismo.



Adesso non resta che aspettare per vedere se il marchio risponderà alle richieste della community digitale. Tra gli scaffali dei supermercati, l'attesa cresce. Arriverà il nuovo must-have della collezione?