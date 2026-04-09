Al convento dei Cappuccini la presentazione del libro "Busca Francescana" di Flavio Peano

Sarà presentato venerdì 17 aprile alle ore 20.30 presso il Convento dei Cappuccini di Busca il libro Busca francescana. Piccole pietre di storia, persone e opere dal 1490 a oggi di Flavio Peano.

La serata sarà dedicata alla scoperta di oltre cinque secoli di storia locale attraverso il racconto della presenza francescana a Busca, un percorso che ha profondamente segnato la vita della comunità, sia dal punto di vista spirituale sia sociale.

Il volume, pubblicato da Fusta Editore e sostenuto dal Comune di Busca, nasce da un approfondito lavoro di ricerca che ha raccolto e riordinato documenti, testimonianze e fonti archivistiche, offrendo una ricostruzione organica della presenza cappuccina sul territorio e del suo legame con la popolazione buschese. Il libro ripercorre le principali tappe di questa lunga storia, dalle origini francescane di fine Quattrocento fino ai giorni nostri, tra momenti di crisi e rinascita, attività pastorali, opere caritative e ruolo sociale del convento nella vita della città.

Dopo i saluti delle autorità, il Sindaco di Busca Ezio Donadio e l’Assessore alla Montagna della Regione Piemonte Marco Gallo, seguirà una conversazione con l’autore Flavio Peano, in dialogo con l’Assessora alla Cultura del Comune di Busca Lucia Rosso, moderata dal giornalista Giulio Botto. Nel corso della serata saranno inoltre proiettate immagini tratte dal volume e materiali inediti, accompagnati da intermezzi musicali a cura della soprano Ingrid Merlo.

Flavio Peano, giornalista pubblicista, da anni si occupa di storia locale e ha collaborato con diverse testate e pubblicazioni del territorio, tra cui il periodico “Il Maira”, il periodico “Cozie” e il volume Buschesi: appunti per una storia della città. Nel corso della sua attività ha approfondito in particolare il tema della presenza francescana a Busca, oggetto di questo lavoro di ricerca.

«Questo libro nasce dal desiderio di raccogliere e approfondire una storia che ho trovato frammentata in molte fonti diverse – spiega l’autore, Flavio Peano –. Grazie alla collaborazione dei frati cappuccini e alla consultazione di documenti e archivi, è stato possibile ricostruire un percorso che attraversa oltre cinquecento anni di vita della comunità buschese. Ciò che emerge con forza è il legame profondo tra i frati e la popolazione, fatto di presenza costante, attenzione ai più deboli e condivisione dei momenti più difficili della nostra storia».

Il Sindaco Ezio Donadio e l’Assessore alla Cultura Lucia Rosso sottolineano: «La pubblicazione di questo volume rappresenta un’importante occasione per valorizzare la memoria storica della nostra comunità. La presenza dei frati cappuccini ha accompagnato per secoli la vita della città di Busca, lasciando un segno profondo non solo sul piano spirituale, ma anche sociale e culturale. Il lavoro di Flavio Peano restituisce organicità a una storia ricca e complessa, rendendola accessibile e condivisa. In un anno particolarmente significativo, in cui ricorre l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, questa iniziativa assume un valore ancora più rilevante, invitandoci a riscoprire le radici e i valori che hanno contribuito a costruire la nostra identità».

Al termine della serata sono previsti rinfresco e firmacopie.