Aprile in valle Stura tra visite guidate, escursioni all'aperto, laboratori per ragazzi e corsi di cucina

Con l’arrivo della primavera, il Consorzio Valle Stura Experience propone un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere grandi e piccoli alla scoperta del territorio, tra momenti di condivisione, creatività, gusto e avventura.

Si parte sabato 18 aprile a Demonte, dove dalle ore 20.00 alle 23.00 la Biblioteca Civica apre le sue porte per “In Gioco in Biblioteca!”, una serata speciale dedicata a ragazzi e famiglie. Sarà un’occasione per ritrovarsi e condividere il piacere dei giochi da tavolo, spaziando dai grandi classici alle proposte più moderne. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con “Dimensione Arcana”, nasce con l’obiettivo di valorizzare la biblioteca come luogo vivo di incontro e socialità, capace di accogliere grandi e piccoli in un ambiente informale e stimolante.

La giornata di domenica 19 aprile si apre invece a Roccasparvera, alle ore 9.30, presso la Panetteria “La Fame”, con una proposta dedicata ai più piccoli: “Esplora, gioca e gusta!”. Dopo una gustosa colazione, i bambini si trasformeranno in piccoli esploratori e, guidati dall’esperta guida escursionistica Luca Franco, si cimenteranno in un coinvolgente percorso di orienteering immerso nella natura. Tra mappe, indizi e spirito di squadra, avranno l’opportunità di scoprire il territorio in modo attivo e divertente, vivendo un’esperienza educativa e allo stesso tempo avventurosa. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, si torna alla Biblioteca Civica di Demonte per il laboratorio creativo “Il disegno invisibile”. Qui i bambini potranno sperimentare una tecnica sorprendente, realizzando speciali “acquerelli magici” con ingredienti semplici e inaspettati come bicarbonato e curcuma. Tra pennelli, colori e curiosità, daranno vita a disegni e messaggi nascosti pronti a comparire come per magia.

Il calendario prosegue domenica 26 aprile con un appuntamento dedicato alla storia e alla cultura del territorio: le visite guidate a Palazzo Borelli, a Demonte, in programma alle ore 10.30 e alle 15.30. Un’occasione speciale per intraprendere un viaggio tra arte e memoria, esplorando un luogo che custodisce secoli di fascino. Dalle eleganti sale affrescate che hanno ospitato Carlo Alberto di Savoia al suggestivo parco ottocentesco disposto su quattro terrazze, ogni ambiente racconta un passato ricco di tradizione. Il mese prosegue poi con un percorso dedicato agli adulti (e non solo) che desiderano avvicinarsi al mondo della cucina.

A partire da martedì 21 aprile prende il via, presso la sede del Pastificio Mescià di Moiola, il corso di cucina base con il cuoco Daniele Banfo. Quattro appuntamenti serali accompagneranno i partecipanti in un viaggio tra le preparazioni fondamentali della tradizione culinaria, dagli antipasti ai primi, dai contorni fino ai secondi piatti. Ogni lezione sarà un momento pratico e conviviale, che si concluderà con la degustazione di quanto preparato insieme, in un’atmosfera di condivisione e apprendimento.