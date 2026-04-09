Banca Territori del Monviso lancia il primo Hackathon NEXT dedicato ai giovani

Sabato 11 aprile alle ore 10:30, presso le OGR Tech – Officine Grandi Riparazioni di Torino, si terrà il primo Hackathon NEXT, un’esperienza gratuita, pratica e immersiva realizzata in collaborazione con Devpunks.

L’iniziativa è rivolta a giovani sviluppatori e appassionati di tecnologia, creatività e innovazione, con l’obiettivo di metterli alla prova su una sfida concreta: sviluppare soluzioni digitali innovative (app, esperienza interattiva, agente AI, etc.) per promuovere l’educazione finanziaria e renderla più accessibile e fruibile per i giovani.

La giornata si aprirà con una breve introduzione alla challenge e agli aspetti tecnici, per poi entrare subito nel vivo dell’attività. I partecipanti lavoreranno allo sviluppo di strumenti, applicazioni ed esperienze digitali capaci di rendere i concetti finanziari più accessibili e comprensibili.

Al termine della giornata, i lavori saranno presentati davanti a una giuria di esperti, che includerà anche rappresentanti di Banca Territori del Monviso, e membri dell’Advisory Board di Next – BTM Young Community.

I migliori progetti saranno premiati con buoni Amazon: 250€ per il terzo posto, 500€ per il secondo e 1000€ per il primo posto; a tutti i partecipanti 1 mese di Creator Tier.

L’hackathon rappresenta un’opportunità concreta per i giovani di sviluppare competenze digitali, lavorare in team e confrontarsi con professionisti del settore, contribuendo allo stesso tempo a una sfida reale del mondo bancario.