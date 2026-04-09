Ceva, la biblioteca civica ospita la presentazione de “I campi di patate fanno le onde”

Mercoledì 22 aprile, alle ore 20.30, la Biblioteca civica "Aloysius Bertrand" di Ceva (via Pallavicino, 11) ospiterà la presentazione del libro di Graziella Belli "I campi di patate fanno le onde. Storie di amicizie e guerra lungo il Tanaro".

Il romanzo si apre nell’Ormea del 1939, ai preludi dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Per Giusto e Lorenzo la vita è il suono delle risate tra i vicoli, le bici lanciate nei sentieri, le albicocche rubate dai rami più alti, tre soldi in tasca a testa. Poi arriva la guerra. All’inizio sembra lontana, un’eco smorzata dalle montagne. Ma la fame morde, le strade si riempiono di camicie nere, i giochi finiscono. Lorenzo sceglie il fucile, Giusto è costretto a rimanere con le sue galline e la terra, a fare i conti con tutto ciò che la guerra porta via e non restituisce. Un romanzo di formazione a episodi che racconta gli anni di passaggio dall’infanzia all’adolescenza, i legami e il secondo conflitto bellico con una scrittura lucida e vera, in un mondo narrativo costruito alla perfezione, dove anche le galline hanno una loro personalità.

Il libro è stato vincitore del prestigioso premio “Augusto Monti” edizione 2025 nella sezione romanzi e racconti.

Si ricorda che l'evento è a ingresso libero e gratuito.