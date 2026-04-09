Roddi: la mostra “Just Open Your Eyes” aprirà l’edizione 2026 dell’EXPO della Sostenibilità

Sarà la mostra “Just Open Your Eyes” ad aprire l’edizione 2026 dell’EXPO della Sostenibilità, piattaforma diffusa e vivace di incontri e iniziative dedicate ai temi dello sviluppo sostenibile che oggi coinvolge 12 città tra Piemonte e Valle d’Aosta. La mostra sarà visitabile liberamente dal 18 aprile al 24 maggio al Castello di Roddi e rappresenta uno degli appuntamenti simbolo della quarta edizione dell’EXPO, in programma tra aprile e maggio 2026 con oltre venticinque giornate di attività tra incontri nelle scuole, eventi aperti al pubblico, spazio alle startup e premi dedicati ai comuni più virtuosi.

L’esposizione propone un percorso che unisce arte e riflessione ambientale, accompagnando il visitatore in un viaggio tra paure, consapevolezza e possibilità di cambiamento. Il percorso si sviluppa in tre momenti: una prima parte più oscura che richiama gli incubi e i timori legati alla crisi ambientale, una seconda parte dedicata al risveglio e alla presa di coscienza e una terza che invita all’azione e alla responsabilità verso il futuro del pianeta.

Al centro della mostra c’è l’opera “Lilith” dell’artista Valerio Berruti, una video-animazione presentata recentemente a Palazzo Reale di Milano. È una bambina che non riesce a dormire, la circondano mostri invisibili che hanno il volto della siccità, degli ecosistemi che muoiono, dei ghiacciai che si ritirano. L’opera sarà protagonista sia all’interno che all’esterno del Castello di Roddi. All’esterno, il video verrà proiettato in loop sulla facciata del castello, trasformando le mura storiche in una grande superficie narrativa visibile anche da lontano.