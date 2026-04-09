Lilt Cuneo: a Peveragno una serata su alimentazione, movimento e benessere mentale

Martedì 14 aprile alle ore 18, presso l’Hub Multisport Indoor del Granda Canoa Club in via degli Artigiani 26 a Peveragno, la Lilt Associazione provinciale di Cuneo e Granda Canoa promuovono l’incontro “Corpo, mente e nutrizione: tre pilastri per la salute”, un appuntamento aperto al pubblico dedicato alla promozione della salute e alla diffusione di corretti stili di vita.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: riportare l’attenzione su alcuni elementi fondamentali del benessere quotidiano, troppo spesso considerati separatamente e che invece devono essere letti insieme. Al centro della serata vi saranno infatti quattro grandi temi strettamente collegati tra loro: corretti stili di vita, alimentazione, movimento e benessere mentale. Quattro dimensioni che incidono in modo concreto sulla qualità della vita, sulla prevenzione e sulla capacità di affrontare con maggiore forza e consapevolezza anche i momenti più delicati del proprio percorso personale e di salute.

A guidare la riflessione saranno tre figure con competenze diverse e complementari: Barbara Giordano, nutrizionista, che approfondirà il ruolo dell’alimentazione nella tutela della salute; Nicoletta Serraino, psicologa, che affronterà il tema dell’equilibrio mentale ed emotivo; e Fulvio Fina, ex atleta ed allenatore di canoa, che porterà il proprio contributo sul valore del movimento, dell’attività fisica e della pratica sportiva come strumenti di benessere, energia e recupero.

La serata del 14 aprile avrà anche un significato ulteriore e particolarmente importante: rappresenterà infatti il momento iniziale del percorso “Dragonette – Insieme più forti”, il progetto che la Lilt di Cuneo realizza insieme alla Granda Canoa Club e che sarà avviato dal 21 aprile. Si tratta di un corso offerto gratuitamente alle donne che hanno affrontato un tumore al seno, pensato come esperienza di attività fisica, condivisione e sostegno nel segno della riabilitazione e del ritorno alla socialità.

Il progetto delle Dragonette unisce infatti sport, relazione e attenzione alla persona. Non è soltanto un corso di canoa: è un percorso che vuole aiutare le partecipanti a ritrovare fiducia nel proprio corpo, a ricostruire energia, a sentirsi parte di un gruppo e a vivere il movimento non come prova da superare, ma come occasione di ripartenza. In questo senso, l’incontro del 14 aprile costituisce la cornice culturale e umana dell’intero progetto: prima ancora dell’avvio in acqua, offre strumenti, idee e motivazioni per leggere la salute come un equilibrio complessivo tra corpo, mente, nutrizione e relazione.

«Questa iniziativa esprime bene il modo in cui la Lilt Cuneo intende stare accanto alle persone: fare prevenzione, promuovere salute, ma anche offrire occasioni concrete di sostegno, relazione e recupero della qualità della vita», sottolinea il presidente Enrico Collidà.

Per informazioni e contatti: 0171/697057 – cuneo@legatumoricuneo.it