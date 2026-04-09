 / Sanità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sanità | 09 aprile 2026, 10:11

Lilt Cuneo: a Peveragno una serata su alimentazione, movimento e benessere mentale

Il 21 aprile prende il via anche il percorso gratuito delle Dragonette dedicato alle donne operate di tumore al seno

Martedì 14 aprile alle ore 18, presso l’Hub Multisport Indoor del Granda Canoa Club in via degli Artigiani 26 a Peveragno, la Lilt Associazione provinciale di Cuneo e Granda Canoa promuovono l’incontro “Corpo, mente e nutrizione: tre pilastri per la salute”, un appuntamento aperto al pubblico dedicato alla promozione della salute e alla diffusione di corretti stili di vita.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: riportare l’attenzione su alcuni elementi fondamentali del benessere quotidiano, troppo spesso considerati separatamente e che invece devono essere letti insieme. Al centro della serata vi saranno infatti quattro grandi temi strettamente collegati tra loro: corretti stili di vita, alimentazione, movimento e benessere mentale. Quattro dimensioni che incidono in modo concreto sulla qualità della vita, sulla prevenzione e sulla capacità di affrontare con maggiore forza e consapevolezza anche i momenti più delicati del proprio percorso personale e di salute.

A guidare la riflessione saranno tre figure con competenze diverse e complementari: Barbara Giordano, nutrizionista, che approfondirà il ruolo dell’alimentazione nella tutela della salute; Nicoletta Serraino, psicologa, che affronterà il tema dell’equilibrio mentale ed emotivo; e Fulvio Fina, ex atleta ed allenatore di canoa, che porterà il proprio contributo sul valore del movimento, dell’attività fisica e della pratica sportiva come strumenti di benessere, energia e recupero.

La serata del 14 aprile avrà anche un significato ulteriore e particolarmente importante: rappresenterà infatti il momento iniziale del percorso “Dragonette – Insieme più forti”, il progetto che la Lilt di Cuneo realizza insieme alla Granda Canoa Club e che sarà avviato dal 21 aprile. Si tratta di un corso offerto gratuitamente alle donne che hanno affrontato un tumore al seno, pensato come esperienza di attività fisica, condivisione e sostegno nel segno della riabilitazione e del ritorno alla socialità.

Il progetto delle Dragonette unisce infatti sport, relazione e attenzione alla persona. Non è soltanto un corso di canoa: è un percorso che vuole aiutare le partecipanti a ritrovare fiducia nel proprio corpo, a ricostruire energia, a sentirsi parte di un gruppo e a vivere il movimento non come prova da superare, ma come occasione di ripartenza. In questo senso, l’incontro del 14 aprile costituisce la cornice culturale e umana dell’intero progetto: prima ancora dell’avvio in acqua, offre strumenti, idee e motivazioni per leggere la salute come un equilibrio complessivo tra corpo, mente, nutrizione e relazione.

«Questa iniziativa esprime bene il modo in cui la Lilt Cuneo intende stare accanto alle persone: fare prevenzione, promuovere salute, ma anche offrire occasioni concrete di sostegno, relazione e recupero della qualità della vita», sottolinea il presidente Enrico Collidà.

Per informazioni e contatti: 0171/697057 – cuneo@legatumoricuneo.it 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium