L’Unitre Cuneo propone due nuovi appuntamenti

Dopo la pausa per le festività pasquali, sono ripresi, per gli associati dell’UNITRE Cuneo, gli incontri al cinema Monviso.

Giovedì 9 Fabrizio Angelo Pennacchietti ha affrontato il tema: “Takht-e Soleyman Iran: una terra di sorprese culturali”.

Lunedì 13 aprile, sempre ore 15,30 al cinema Monviso, Ingrid Brizio tratterà l’argomento: “La formazione professionale: motore di sviluppo per la persona, il lavoro e il territorio”

Partendo dalla storia dell’Ente, il racconto legato alla figura di Don Rossa, lo stile educativo, i valori e la mission correlata al concetto di servizio (Ingrid Brizio), verrà illustrata l’offerta formativa complessiva, la metodologia didattica (Antonella Bernardi), per passare poi ai Servizi al lavoro (Laura Derosa) all’inclusione sociale, relazioni con il territorio (Laschi), i corsi offerti e relative opportunità e difficoltà (Paola Rigoni), per finire con l’Agenzia di sviluppo che propone progetti con Enti pubblici quali ad esempio “Il ponte del dialogo” Dronero (Benedetta Lauro).

Giovedì 16 aprile sarà la volta di Laura Marino, che propone un incontro su “Il gran teatro del Barocco: l’eredità di Andrea Pozzo”.