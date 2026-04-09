Anche se le temperature degli ultimi giorni hanno fatto ben sperare nell'arrivo della tanto desiderata primavera, il terreno rimane bianco e la neve candida non sembra aver ancora ceduto al caldo di inizio aprile.
Ma da questo weekend ci sarà nuovamente la possibilità di godere della natura in trasformazione al Pian delle Gorre: da sabato la strada Certosa-Pian delle Gorre sarà riaperta al traffico veicolare.
La neve è stata rimossa lungo tutta la strada e nel parcheggio davanti al Rifugio; percorribile agevolmente ma prestando la dovuta attenzione il tratto che porta al recinto faunistico delle Canavere.
Sconsigliata la salita per il Pis del Pesio vista la presenza ancora abbondante di neve; inoltre, a causa degli sbalzi di temperatura, il Pis del Pesio non "butta" in maniera abbondante e regolare.
Il Rifugio Pian delle Gorre è pronto ad accogliere gli utenti dal giovedì al lunedì.
Per informazioni: 0171 183 6010 | info@rifugiopiandellegorre.cn.it