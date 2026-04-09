SUPERLEGA / Cuneo, (forse) ultima chiamata stagionale: al Palasport arriva Modena per gara-2 dei playoff Challenge

Potrebbe essere l’ultima partita della stagione quella in programma stasera, giovedì 9 aprile, per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, protagonista di un’annata storica alla sua prima esperienza in SuperLega dopo undici anni.
La permanenza nella massima serie per il campionato 2026/2027 è stata conquistata, ma resta ancora da chiudere il capitolo playoff Challenge, che assegna un pass europeo in una competizione poco ambita, più onerosa che vantaggiosa, ma comunque da onorare fino in fondo.
La formazione allenata da Matteo Battocchio affronta Modena per gara-2 dopo la sconfitta per 3-0 subita domenica scorsa in terra emiliana. Un risultato che rende complicata la rimonta e che, unito alle energie spese durante la stagione, non lascia molto spazio all’ottimismo.
Tuttavia, Cavaccini e compagni vogliono comunque salutare il proprio pubblico con una prestazione convincente, per ringraziare i tifosi che hanno sostenuto la squadra con grande entusiasmo per tutta l’annata.
L’attenzione dell’ambiente è già rivolta al prossimo campionato, ma prima c’è ancora da chiudere al meglio questa stagione, già positiva per il ritorno stabile di Cuneo nella massima serie.
L’appuntamento è fissato per le ore 20.30, con i giocatori biancoblù che scenderanno in campo indossando la divisa speciale del Centenario di Acqua S.Bernardo, accompagnata dal messaggio simbolico #OGNIGOCCIACONTA