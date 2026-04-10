A Cuneo "Guardiani delle Orchidee"

"Guardiani delle Orchidee" è un progetto che nasce con l'obiettivo di rafforzare la tutela della biodiversità nella provincia di Cuneo, con un focus specifico sulle orchidee spontanee presenti nel Parco Fluviale Gesso e Stura, individuate come specie bandiera per le azioni di conservazione.
Il progetto prevede interventi di recupero e riqualificazione ambientale e la costituzione di una Rete di Custodia che garantisca una gestione condivisa e una tutela attiva degli habitat coinvolti.
Il progetto "Guardiani delle Orchidee" è realizzato da Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta con il contributo di Fondazione CRC, in partenariato con il Circolo Legambiente di Cuneo e il Parco Fluviale Gesso e Stura e con la partecipazione di LIFE NatConnect2030.
Il programma:
Introduzione e saluti
Gianfranco Demichelis | Assessore a Parco Fluviale, Ambiente, Protezione Civile e Verde Pubblico
Sergio Capelli | Direttore di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta
Gianfranco Peano | Circolo Legambiente di Cuneo
Saluti della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo*
Interventi
Inquadramento dell’area interessata dall’intervento a cura dell’Architetto Elisa Fenoglio, Parco Fluviale Gesso e Stura
Intervento tecnico a cura di Renato Lombardo, cercatore di Orchidee
Breve presentazione del progetto “Guardiani delle Orchidee”
Breve presentazione del progetto “LIFE NatConnect2030”
Firma del Patto di Custodia con il Circolo Legambiente di Cuneo
*in attesa di conferma