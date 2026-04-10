A Cuneo "Guardiani delle Orchidee"

"Guardiani delle Orchidee" è un progetto che nasce con l'obiettivo di rafforzare la tutela della biodiversità nella provincia di Cuneo, con un focus specifico sulle orchidee spontanee presenti nel Parco Fluviale Gesso e Stura, individuate come specie bandiera per le azioni di conservazione.

Il progetto prevede interventi di recupero e riqualificazione ambientale e la costituzione di una Rete di Custodia che garantisca una gestione condivisa e una tutela attiva degli habitat coinvolti.

Il progetto "Guardiani delle Orchidee" è realizzato da Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta con il contributo di Fondazione CRC, in partenariato con il Circolo Legambiente di Cuneo e il Parco Fluviale Gesso e Stura e con la partecipazione di LIFE NatConnect2030.

Il programma:

Introduzione e saluti

Gianfranco Demichelis | Assessore a Parco Fluviale, Ambiente, Protezione Civile e Verde Pubblico

Sergio Capelli | Direttore di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

Gianfranco Peano | Circolo Legambiente di Cuneo

Saluti della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo*

Interventi

Inquadramento dell’area interessata dall’intervento a cura dell’Architetto Elisa Fenoglio, Parco Fluviale Gesso e Stura

Intervento tecnico a cura di Renato Lombardo, cercatore di Orchidee

Breve presentazione del progetto “Guardiani delle Orchidee”

Breve presentazione del progetto “LIFE NatConnect2030”

Firma del Patto di Custodia con il Circolo Legambiente di Cuneo

*in attesa di conferma