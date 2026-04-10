Avviato l'iter per un patto di amicizia tra i Comuni di Roburent e Finale Ligure

Un Patto di Amicizia tra per promuovere il territorio a livello culturale, turistico, sociale ed economico.

Con questi obiettivi è stato siglato l'accordo di collaborazione tra le amministrazioni comunali di Roburent e Finale Ligure.

L'iniziativa, maturata già nesgli scorsi mesi, ha come obiettivo quello di promuovere buone pratiche per la valorizzazione delle identità locali attraverso un percorso di scambi reciproci ististuzionali.

In dettaglio le due amministrazioni si propongono di compartecipare a eventuii, confrontarsi su temi riguardanti servizi alla persona e prassi amministrative e favorire scambi tra i cittadini.

"Con questa collaborazione costruiamo un ponte solido tra le nostre realtà - dichiarazione congiuntamente i sindaci Emiliano Negro (Roburent) e Angelo Berlangieri (Finale Ligure) -. Il Patto non è solo un documento formale, ma un impegno verso i cittadini per favorire la crescita reciproca nel segno della solidarietà, del benessere, dello sport e dell'innovazione".

“Facendo seguito all'incontro del 26 ottobre scorso presso il Centro Congressi Cinema San Giacomo - aggiunge Riccardo Arena, che nelle scorse settimane è stato nominato anche presidente dei consigli frazionali -, desidero esprimere la mia gratitudine al Sindaco e all’Amministrazione Comunale per la delega a concludere l’accordo. Desidero inoltre ringraziare il Sindaco e il Consigliere di Finale Ligure, Emiliano Stracci, per il prezioso supporto e la sintonia manifestata fin dall'inizio. Insieme al direttivo e a tutti i collaboratori, saremo presto pronti ad annunciare i nuovi traguardi che stiamo perfezionando con passione e determinazione."

Il Patto di Amicizia avrà una durata di tre anni e potrà evolvere in futuro in un gemellaggio ufficiale con la cittadina ligure, riconosciuta a livello mondiale come una delle capitali dell'outdoor, celebre in particolare per la mountain bike con oltre 250 MTB trails e più di 150 falesie per l'arrampicata.