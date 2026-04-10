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Attualità | 10 aprile 2026, 11:02

Ceva, chiusura Cimitero di Sant’Agostino per estumulazioni

Le operazioni si svolgeranno nella giornata di giovedì 16 aprile

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

L’Amministrazione comunale segnala che, per l’intera giornata di giovedì 16 aprile, il Cimitero Urbano di Sant’Agostino sarà chiuso per consentire le operazioni di estumulazione ordinaria e straordinaria per i loculi con le concessioni scadute nel caso in cui gli eredi o i familiari abbiano manifestato la non volontà di rinnovo della possibilità di recupero dei resti ossei o in alternativa la cremazione e nuova allocazione presso la stessa struttura.

c.s.

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