Disabilità, la riforma al centro: a Cuneo un confronto tra istituzioni e territorio

Giovedì 16 aprile, alle ore 10, il Salone d’Onore del Comune di Cuneo (via Roma 28) ospiterà l’incontro dal titolo “Ascoltare, comprendere, agire: la riforma della disabilità a Cuneo”, promosso dalla Direzione provinciale Inps di Cuneo.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto sulle principali novità introdotte dal decreto legislativo 62/2024, che ridisegna il sistema di riconoscimento della disabilità con l’obiettivo di rendere le procedure più snelle, eque e integrate, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni.

Cuore della riforma sono due innovazioni fondamentali: la nuova valutazione di base, affidata all’Inps e attivata mediante certificato medico introduttivo, e la valutazione multidimensionale, orientata alla costruzione di percorsi personalizzati, condivisi e partecipati, capaci di accompagnare la persona nei diversi ambiti della vita.

Dopo una prima fase sperimentale avviata nel 2025 in alcune province italiane, la sperimentazione è partita anche nel territorio di Cuneo dal 1° marzo 2026.

L’entrata a regime su scala nazionale è prevista per il 2027.

Interverranno, tra gli altri, il direttore centrale Salute e Prestazioni di disabilità Inps Filippo Bonanni, il direttore regionale Inps Piemonte Vincenzo Ciriaco, il direttore provinciale Inps di Cuneo Eduardo Grimaldi, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, la consigliera di parità della Provincia di Cuneo Monica Beltramo e il presidente dell’Ordine dei Medici di Cuneo Luciano Bertolusso.

L’iniziativa si configura come un momento chiave di confronto tra istituzioni e territorio, finalizzato ad accompagnare il cambiamento introdotto dalla riforma e a contribuire alla costruzione di un sistema più inclusivo, efficace e realmente orientato alla persona.