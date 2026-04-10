Giusy Versace si racconta a Torre San Giorgio

Il Comune di Torre San Giorgio presenta, per il terzo anno consecutivo, un’iniziativa volta a combinare la tradizione eno-gastronomica locale con i grandi temi dell’attualità. L’obiettivo è di dare vita ad una Sagra del Fritto Misto (edizione numero 22) ancora più ricca e variegata, con spunti di riflessione e ispirazione, che solo i grandi nomi dello sport, locale e nazionale, possono regalare.



LA TRADIZIONE DEL FRITTO MISTO

Si parte dalla tradizione culinaria locale: la celebrazione del fritto misto alla piemontese, piatto principe della nostra cultura, che a Torre San Giorgio trova da oltre due decenni piena espressione e promozione attraverso un calendario di appuntamenti in collaborazione con uno dei catering di maggiore prestigio del settore e grazie al lavoro costante di oltre 50 volontari, che supportano il Comune e la Confraternita del Fritto Misto durante la Sagra. Quest’anno saranno 4 giorni no-stop, dal 23 al 26 aprile, alternando momenti di gastronomici ad appuntamenti musicali, eventi per famiglie, fiera, camminate e raduno di Vespe.

Tra le novità di questa edizione figurano un nuovo abbinamento di gusto del fritto misto e una innovazione nel menu. A gemellarsi con il prodotto tipico sarà la Trippa di Moncalieri, insaccato che si ottiene cuocendo per 8 ore carne di origine bovina, ovina, caprina e suina. Ad accompagnare i “cin-cin” le etichette dell’Enoteca Regionale del Roero, che rappresenta l'intera produzione di vini del territorio riunendo le aziende che hanno titolo ad effettuare le operazioni di vinificazione, produzione e imbottigliamento dei vini Doc e Docg. L’altra new entry in cucina sarà il coppo di fritto, che permetterà per tutte le serate (e non solo il sabato “giovani” come avveniva in passato) di gustare diverse tipologie di fritto misto in modalità più informale, a prezzi contenuti.



IL TALK CON GIUSY VERSACE, GABRIELE COSTAMAGNA E MARCO GALLIANO

L'evento di apertura della Sagra del Fritto Misto sarà “Intrecci di eccellenze”: in programma venerdì 23 aprile, alle 18 al PalaTorre, si propone come un talk con tre importanti figure del mondo sportivo. Per consolidare il format del passato, si sono scelte tre personalità, una locale, una di valenza territoriale e una nazionale, così da declinare l'argomento a vari livelli.

Ospiti di Torre San Giorgio saranno Giusy Versace, campionessa paralimpica e senatrice della Repubblica; Gabriele Costamagna, presidente del Cuneo Volley (A1 Maschile) e Marco Galliano (atleta, alpinista e snowboarder saluzzese).

L'evento inaugurale si concentrerà quest'anno sui temi dello sport, inteso come strumento di formazione e maturazione personale ma anche declinato come metafora della vita e del lavoro, tanto cara ai “capitani d’impresa” del distretto di Torre San Giorgio.

Il sottotitolo “Sport e tenacia: le chiavi del successo! intende anticipare una parte delle suggestioni che i tre ospiti svilupperanno, in dialogo con il giornalista Andrea Caponnetto, grazie al contributo di Banca di Cherasco e con il coordinamento dall’Agenzia Acca.



I PROTAGONISTI

Nata a Reggio Calabria il 20 maggio del 1977, parlamentare dal 2018, Giusy Versace il 22 agosto del 2005, all’età di 28 anni, perde il controllo della propria auto sulla Salerno-Reggio Calabria e nell’impatto con il guardrail perde le due gambe sotto il ginocchio. Dopo la rieducazione, diventa la prima atleta paralimpica italiana a correre con una doppia amputazione agli arti inferiori. Partecipa ai Giochi di Londra del 2012 e due anni dopo vince il contest tv Ballando con le stelle.

Classe 1986, Gabriele Costamagna sviluppa un percorso imprenditoriale nel settore digitale, con una formazione in ambito informatico, ampliando nel tempo le proprie attività anche in altri settori, tra cui il volley: nella sua città, Cuneo, rafforza la struttura societaria e amplia il progetto sportivo e organizzativo dello storico club, ottenendo una promozione in SuperLega e la vittoria della Supercoppa A2. La serie A1 ha riportato a Cuneo una passione sfrenata, il palazzetto è il terzo con più presenze in Italia.

Marco Galliano, di Saluzzo, è un atleta estremo italiano. È conosciuto per le sue spedizioni in alta quota: ha raggiunto due Ottomila (senza ossigeno e senza sherpa) ed è tornato valle con lo snowboard, la sua grande passione. E’ noto per imprese endurance legate alla fatica e alla solidarietà.



FONTE DI ISPIRAZIONE

Dice il sindaco Daniele Arnolfo: "Con questo talk Torre San Giorgio intende raccontare la sua peculiarità più nota e condivisa (l’essere patria di grandi imprenditori e terra operosa, che garantisce lavoro e sviluppo) attraverso un confronto pubblico con ﬁgure dell'impegno sociale e dello sport. Una presa di coscienza collettiva su valori e prospettive da trattare davanti al pubblico, aprendo una ﬁnestra nei diﬀerenti ambiti in cui i tre relatori, che hanno accolto il nostro invito e che ringrazio, sapranno certamente "illuminarci". Il nostro è un progetto pensato per essere continuativo, con un appuntamento all’anno, ma mai avvitato su se stesso, con l’obiettivo di rinnovarsi e innovarsi. Aperto alle esperienze di piccoli-grandi personalità che possono essere di ispirazione per i colleghi, i giovani, la gente comune. Con la propria formazione, la propria storia, ma anche le strategie adottate durante la carriera, le visioni costruite lungo il cammino".

La breve storia di "Intrecci" ha già permesso di conoscere sei uomini e donne che hanno lasciato il segno a Torre San Giorgio. Nella prima edizione erano state coinvolte tre ﬁgure di spicco dell’imprenditoria piemontese: Domenico Monge (Monge petfood), Antonio Cussino (Gruppo Idrocentro) e Isaac Musso (Baladin); nella seconda tappa, lo scorso anno, si è acceso un faro sul mondo femminile, con protagoniste Anna Sapino (direttrice scientiﬁca dell’Istituto di ricerca di Candiolo); Paola Perlo (Ceo della Brovind di Cortemilia), e Silvia Cavallero (Area Manager del Fondo per l'Ambiente Italiano).