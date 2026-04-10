Roburent, terminati i lavori sull'acquedotto San Rocco

Terminati i lavori per il ripristino dell'acquedotto San Rocco.
Con un intervento di 200 mila euro, finanziato con fondi ATO, sono stati effettuati lavori di scavo per la sostituzione e il ripristino della tubatura portante, in via San Rocco, nella totalità del tratto, dalla vasca a monte, al bivio di innesto sulla strada Provinciale, in località piazza San Siro.
"L'intervento - dice il sindaco, Emiliano Negro - consentirà ad una porzione di abitazioni di Roburent capoluogo di tornare ad avere acqua limpida alle proprie pertinenze. Sono dovuti ad ACDA, gli opportuni ringraziamenti per la presa in carico del lavoro e la soluzione tanto attesa.