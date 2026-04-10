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Attualità | 10 aprile 2026, 18:01

Tarassaco protagonista a Cortemilia: erbe spontanee tra lettura e fornelli

Venerdì 17 e sabato 18 aprile alla Biblioteca ‘Michele Ferrero’ il settimo incontro della nona edizione di “Saper Leggere e Scrivere”

Tarassaco protagonista a Cortemilia: erbe spontanee tra lettura e fornelli

La nona edizione della rassegna “Saper Leggere e Scrivere” dedica il settimo appuntamento al tarassaco, erba spontanea simbolo della cucina selvatica popolare, con un incontro che unisce teoria, pratica e degustazioni.

Venerdì 17 aprile dalle 18 alle 19 Antonio Sarzo e Patrizia Perini, autori del libro “Taraxacos. Elogio di un’erba”, raccontano le proprietà, la storia e gli usi di questa pianta primaverile, dalla raccolta alla preparazione di piatti territoriali.

Sabato 18 aprile dalle 10 prende il via una camminata pratica nei prati di Monteoliveto per imparare a riconoscere le erbe commestibili, seguita dalla degustazione di ricette a base di tarassaco.

L’iniziativa, organizzata dalla Biblioteca Civica di Cortemilia e dall’Associazione Animae Langhe, è gratuita e riconosce crediti formativi per insegnanti SOFIA. Prenotazioni per sabato a animaelanghe@gmail.com o su www.animaelanghe.it.

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