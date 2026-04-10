"Musica e vita in oncologia": all'ospedale Santa Croce e Carle arriva il progetto per pazienti e sanitari che cura l'anima

Offrire sollievo e vicinanza ai pazienti, ai loro familiari, ma anche al personale sanitario che quotidianamente è impegnato il loro fianco. Questo lo scopo dell'iniziativa unica e toccante “Musica e vita in oncologia" lanciata dall'ospedale S. Croce e Carle di Cuneo in sinergia con la sezione provinciale della Lilt, la Lega italiana contro i tumori.

Il progetto invita i musicisti a donare un po' del proprio tempo e talento per creare uno spazio di relazione umana e conforto all'interno dell'ospedale. L'obiettivo è quello di mettere la musica al servizio di un gesto di vicinanza e solidarietà, favorendo i malati oncologici con l'arte e la bellezza della musica. L'iniziativa è aperta a tutti i musicisti che ritengono di poter donare una parte del proprio talento a favore dei malati oncologici.



Per informazioni e adesioni è possibile scrivere all'indirizzo mail cuneo@legatumoricuneo.it oppure visitare la pagina web www.donatoridimusica.it.

La musica, in questo contesto, diventa un strumento di cura e di supporto emotivo, capace di alleviare la sofferenza e di portare un sorriso sui volti dei pazienti. L'Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, attraverso questo progetto, dimostra di credere nel potere terapeutico della musica e di voler offrire ai propri pazienti un approccio olistico alla cura.

Molteplici sono i benefici infatti, della musica in corsia e soprattutto per i pazienti affetti da patologie oncologici. In particolare molteplici studi hanno sottolineato come la musica può aiutare a calmare i pazienti e a ridurre la percezione del dolore riducendo di conseguenza ansia e stress.

Migliora anche l'umore perché l'ascolto può aumentare la produzione di endorfine, migliorando lo stato emotivo riducendo la depressione. Non da ultimo, è stato appurato come la musica può aiutare a ridurre la percezione del dolore e a migliorare la qualità del sonno.



Uno strumento terapeutico quindi che abbraccia non solo il paziente, ma anche i familiari e il personale sanitario. Quest'ultimo aspetto non è di poco conto. In riferimento ai sanitari infatti, la musica aumenta la motivazione in quanto può aiutare a creare un senso di comunità nonché migliora la relazione e la comunicazione: il legame tra medici, infermieri, oss e pazienti si fortifica.